Огнен Вукоевич, ФК Динамо
09 мая 2020, 14:58
Селекционер Динамо Киев и сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич был задержан хорватской полицией 7 мая, информирует Sportske novosti.
Правоохранительные органы открыли уголовное дело в отношении экс-хавбека киевского клуба за угрозы.
По информации источника, Вукоевич пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить свою жену, а также ее сестру и мать. Полиция также провела обыск в его доме, чтобы определить, не хранит ли он огнестрельное оружие.
В данный момент прокуратура принимает решение, стоит ли продолжать удержать 36-летнего специалиста под стражей.
Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!