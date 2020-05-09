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Сотруднику Динамо угрожает тюремный срок

Селекционер Динамо Киев и сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич был задержан хорватской полицией 7 мая, информирует Sportske novosti.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело в отношении экс-хавбека киевского клуба за угрозы.

По информации источника, Вукоевич пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить свою жену, а также ее сестру и мать. Полиция также провела обыск в его доме, чтобы определить, не хранит ли он огнестрельное оружие.

В данный момент прокуратура принимает решение, стоит ли продолжать удержать 36-летнего специалиста под стражей.

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