Украина

Экс-игрок Динамо вспомнил о своем периоде в Украине.

Бывший полузащитник киевского Динамо Огнен Вукоевич вспомнил о противостоянии "бело-синих" и донецкого Шахтера в полуфинале Кубка УЕФА-2009. Тогда "горняки" прошли киевлян по сумме двух матчей и впоследствии выиграли турнир.

"Помню, как вчера. Это был сильный чемпионат Украины – Динамо, Шахтер, Металлист, Днепр… Я без футбола 2 месяца и скучаю очень сильно. Смотрю старые игры и вспоминаю эти времена".

"В 2008 году была боевая команда, которая была на 15 очков впереди Шахтера. Динамо обыгрывало горняков, Спартак… В ЛЧ выступали очень хорошо, выиграли у Валенсии. Было много больших матчей. Я уверен на 100%, что мы выиграли бы в финале, если бы прошли Шахтер. Динамо — сильная команда была, Шахтер нас тогда боялся".

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Также хорватский экс-футболист рассказал об взаимоотношениях с бывших капитаном Шахтера Дарио Срной.

"Мы хорошие друзья и знаем друг друга всю жизнь. И мы всегда воевали на футбольном поле, а после игры пожимали руки и шли на ужин. Мы выиграли чемпионат Украины. Желаю и верю, чтобы такой же был чемпионат Украины, как раньше".

"Кто был самым неприятным соперником на поле? Срна, Кучер, Хюбшман, Левандовски, Фернандиньо. Согласен со Срной, что дерби есть, когда есть две красные карточки, дриблинг, мастерство, полный стадион. Вот это настоящее дерби, праздник украинского футбола", — приводит слова Вукоевича официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили объяснил, почему решил остаться в киевском клубе после победы на молодежном чемпионате мира.

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