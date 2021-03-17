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Football.ua рассказывает о футболистах, о которых футбольный мир узнал благодаря загребскому Динамо.

С момента основания Первой хорватской футбольной лиги в 1991 году, есть только одна команда, которая безраздельно властвовала над всеми остальными, — загребское Динамо. За последние 28 сезонов крупнейший клуб Хорватии выиграл впечатляющее 21 чемпионство, и только два кубка из последних 15 уехали не в Загреб.

Нетрудно понять, почему именно Динамо является настолько доминирующим клубом, учитывая класс определенных игроков, которые годами надевали на себя синюю форму. Практически все лучшие футболисты Хорватии за последние пару десятилетий в какой-то момент оказывались на стадионе Максимир, независимо от того, воспитывались ли они в системе клуба или были подписаны из других команд по всей стране.

К сожалению, когда перспективные футболисты начинают стремительно прогрессировать, их обычно скупают более богатые и статусные европейские клубы, и нередко эти самые игроки не успевают сыграть хотя бы 100 поединков в футболке Динамо. Несмотря на это, загребская команда имеет в своем распоряжении одну из лучших молодежных академий в мире, что позволяет им снова и снова производить качественных футболистов на замену проданным талантам.

Но что бы было, если хорватский гранд сохранял бы своих воспитанников и раскрывшиеся приобретения? Представляем вашему вниманию символический состав Динамо Загреб из ныне играющих известных футболистов и тех игроков, которые повесили свои бутсы на гвоздь совсем недавно.

ВРТ: Эдуардо

Возраст: 38

Текущий клуб: завершил карьеру

Игр за Динамо Загреб: 99

Единственный представитель этой команды, у которого нет хорватского гражданства, опытный голкипер Эдуардо оказался в Динамо Загреб в 2014 году после продолжительного периода в Дженоа, который чередовался арендами в Браге, Истанбул Башакшехире и Бенфике.

Эдуардо также имеет в своем активе 36 поединков на международном уровне. Он был частью триумфальной сборной Португалии на Евро-2016, хотя на том турнире ни разу не появился на поле.

В августе 2016 года португалец подписал контракт с Челси, однако так и не дебютировав за первую команду "пенсионеров", он отправился в аренду в Виттес, затем вернулся в Брагу, а в конце прошлого сезона он решил повесить бутсы на гвоздь.

ПЗ: Тин Едвай

Возраст: 25

Текущий клуб: Байер

Игр за Динамо Загреб: 14

Потенциал Тина Едвая настолько высоко оценивался в подростковом возрасте, что всего спустя 14 появлений на поле в футболке Динамо, его продали в Рому, которая тогда выиграла конкуренцию у многих европейских клубов.

Универсальный защитник, способный закрыть каждую позицию в обороне, изо всех сил пытался покорить итальянскую столицу, однако не сыскав счастья в стане "волков", Едвай получил разрешение на переход в Байер.

Прошлый сезон хорватский фулбек выступал на правах аренды за Аугсбург, где его задействовали в центре обороны, а сейчас он крайне редко появляется в составе Байера, проведя только один неполный матч в Бундеслиге-2020/21 (16 минут на поле).

ЦЗ: Ведран Чорлука

Возраст: 35

Текущий клуб: Локомотив Москва

Игр за Динамо Загреб: 79

Ведран Чорлука попал в академию загребского Динамо, когда ему было всего восемь лет, и после отличительного прогресса в молодежке, он заработал повышение до первой команды "синих" в 2003 году.

В течение следующих четырех лет он зарекомендовал себя как ключевой игрок Динамо, благодаря чему оказался в Манчестер Сити.

Позже Чорлука присоединился к Тоттенхэму, а затем к московскому Локомотиву, где он ненадолго воссоединился с бывшим главным тренером сборной Хорватии Славеном Биличем.

ЦЗ: Деян Ловрен

Возраст: 31

Текущий клуб: Зенит

Игр за Динамо Загреб: 60

Деян Ловрен большую часть своего детства провел в Германии, но когда ему было десять лет, его семья переехала в Загреб. Впечатляющие выступления центрбека за несколько местных клубов не оставили без внимания скаутов местного Динамо, которые и пригласили футболиста присоединиться к "синим" в 2004 году.

Проведя три успешных кампании в Интере из Запрешича на правах аренды, Ловрен выборол себе место в первой команде загребского Динамо в сезоне-2009/10. Дальше в карьере хорвата последовал переезд в Лион, в Саутгемптон, а затем и в Ливерпуль, где Ловрен выиграл Лигу чемпионов-2018/19.

Правда, с течением времени Ловрен оказался не нужен на Энфилде, поэтому он решил перебраться в Зенит из Санкт-Петербурга. Несмотря на это, возрастной центрбек по-прежнему мысленно находится в Ливерпуле, периодически защищая свой бывший клуб в социальных сетях от нападок хейтеров.

ЛЗ: Шиме Врсалько

Возраст: 29

Текущий клуб: Атлетико Мадрид

Игр за Динамо Загреб: 96

Еще один талантливый футболист, который произвел большое впечатление в юном возрасте, — это атакующий защитник Шиме Врсалько. Выиграв четыре раза чемпионат Хорватии, фулбек отправился в Италию, где защищал цвета Дженоа и Сассуоло.

После нескольких продуктивных кампаний в Серии А, мадридский Атлетико обратил внимание на Врсалько и оформил его трансфер. Затем хорват присоединился к Интеру на правах аренды с возможным правом выкупа, но травма колена, из-за которой игрок пропустил вторую половину сезона-2018/19, разубедила "нерадзурри" оформлять его переход на постоянной основе.

В конечном итоге Врсалько вернулся в расположение Атлетико, где лишь после дисквалификации Кирана Триппьера за скандал с игорным бизнесом он начал регулярно задействоваться Диего Симеоне в стартовом составе.

ЦПЗ: Марцело Брозович

Возраст: 28

Текущий клуб: Интер

Игр за Динамо Загреб: 99

Один из немногих игроков этого списка, который не прошел через молодежную академию Динамо. Марцело Брозович вместо этого начал свою карьеру в Хрватски Драговоляц, а после поиграл в хорватской Локомотиве, прежде чем добился большого переезда в Динамо.

Он провел два сезона в загребском гранде и зарекомендовал себя достаточно хорошо для того, чтобы миланский Интер предложил ему контракт сначала на правах арендного соглашения, а затем и на постоянной основе в 2016 году.

ЦПЗ: Лука Модрич

Возраст: 35

Текущий клуб: Реал Мадрид

Игр за Динамо Загреб: 128

Звездного полузащитника Луку Модрича стали называть золотым мальчиком хорватского футбола, когда тот впервые пробился в состав Динамо, хотя аренда в боснийский Зриньски также сыграла ключевую роль в развитии будущего обладателя Золотого мяча.

Непосредственно перед тем, как сыграть ключевую роль на Евро-2008, Модрич присоединился к Тоттенхэму, заключив крупный контракт с финансовой точки зрения. Впоследствии хорват стал одним из ведущих полузащитников Премьер-лиги, и после четырех лет в Лондоне он подписал соглашение с мадридским Реалом.

На чемпионате мира 2018 года Модрич стал неотъемлемой составляющей сборной Хорватии на пути в финал турнира. Да, "шашечные" в решающем матче уступили Франции, упустив золотые медали за шаг до триумфа, но именно Лука Модрич в конечном итоге стал обладателем Золотого мяча.

ЦПЗ: Матео Ковачич

Возраст: 26

Текущий клуб: Челси

Игр за Динамо Загреб: 73

Очевидный кандидат на замену Модрича как в клубе, так и в сборной, Матео Ковачич провел настолько успешные два года в первой команде Динамо, что Интер решил бросить все силы на заключение его перехода в 2013 году.

Ковачич сходу вписался в схему игры Интера, и спустя два сезона на Джузеппе Меацца он переехал в мадридский Реал. Несмотря на то, что хорват редко выступал в матчах Ла Лиги, он выиграл Лигу чемпионов в своей первой кампании за "сливочных", а после повторил этот подвиг еще дважды.

Сезон-2018/19 Матео провел в Челси на правах аренды, но позапрошлым летом "пенсионеры" выкупили его контракт у Реала на постоянной основе. Сейчас Ковачич продолжает регулярно появляться в составе лондонского клуба. Он стал незаменимым игроком Челси при Фрэнке Лампарде, а с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера не утратил этот статус.

ЦАП: Дани Ольмо

Возраст: 22

Текущий клуб: РБ Лейпциг

Игр за Динамо Загреб: 124

Один из последних драгоценных камней загребского Динамо и последний игрок прошлого десятилетия, который сменил клубную прописку и отправился на повышение в классе. Дани Ольмо попал в академию "синих" из Барселоны в 2014 году. Вскоре молодой хавбек стал незаменимым футболистом первой команды.

Ольмо — крайне одаренный игрок, который забил во всех турнирах за Динамо 34 гола и отдал 28 результативных передач. Высокий уровень игры как за загребскую команду, так и за сборную Испании U-21 не могли не вызвать интерес у нескольких европейских клубов, включая потенциальное возвращение в Барселону.

Однако наиболее настойчивым оказался РБ Лейпциг, в системе которого определенно знают, как правильно работать с молодыми талантами.

ЦАП: Марко Пьяца

Возраст: 25

Текущий клуб: Дженоа (аренда из Ювентуса)

Игр за Динамо Загреб: 93

Трансферы Гонсало Игуаина и Миралема Пьянича в Ювентус в то время несколько затмевали переход Марко Пьяцы. Вдобавок, последующая травма оставила хорвата без футбола на шесть месяцев, но это не значит, что на Пьяце уже нужно ставить крест (хотя многие уже успели это сделать, при чем небезосновательно).

Этот парень по-прежнему остается универсальным игроком, который способен сыграть как на флангах атаки, так и в роли "десятки". Наверное, именно по этой причине Ювентус не спешит избавляться от Пьяцы окончательно, предоставляя ему шансы во многочисленных арендах.

В карьере хорвата уже были Шальке, Фиорентина и Андерлехт, а нынешнюю кампанию он проводит в Дженоа, где сумел лишь трижды отметиться забитыми мячами в 22-х поединках Серии А.

ФРВ: Марио Манджукич

Возраст: 34

Текущий клуб: Милан

Игр за Динамо Загреб: 128

Подобно Брозовичу, Марио Мандзукич заявил о себе в других клубах Хорватии, когда выступал за Марсонию, а затем в ФК Загреб, прежде чем перебраться в Динамо в возрасте 21 года.

Именно с "синими" Мандзукич стал действительно преобразовываться в центрального форварда мирового класса, когда он забил 53 гола в 112 поединках. Это и привело к его первому громкому трансферу в Вольфсбург.

С тех пор выдающийся нападающий успел поиграть за многие европейские гранды, в число которых входят Бавария, Атлетико и Ювентус. Манджукич успел поиграть за катарский Аль-Духаиль, но в минувшее зимнее трансферное окно он вернулся в большой футбол и подписал контракт с Миланом.

Никита Евтушенко, Football.ua

В тексте использованы материалы Squawka.