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Столичный клуб не сумел добыть очки на поле чемпиона страны.

Динамо-Брест вышло вперед уже на пятой минуте благодаря автоголу Карло Бручича, которому "помог" отличиться Александр Нойок.

Однако в середине тайма счет стал равным – отличился Данило (экс-игрок Металлурга Д и Днепра). В дебюте второго тайма Денис Лаптев установил окончательный счет – 2:1.

Александр Нойок провел на поле весь матч, а Артем Милевский отыграл 87 минут.

Динамо-Брест – Динамо Минск 2:1

Голы: Бручич, 5 (в свои ворота), Лаптев, 51 – Данило, 24.

Динамо-Брест: Игнатович, Габи, Юзепчук, Быков, Веретило, Гордейчук, Лаптев (Садовский, 57) , Милевский (Виртус, 87), Нойок, Павловец, Савицкий.

Динамо Минск: Руденок, Бручич, Горопевшек, Данило (Бахар, 65), Динга, Климович, Козлов (Павловски, 73), Олехнович. Риос, Шикавка, Шитов.

Предупреждения: Быков, Веретило, Нойок – Динга, Климович, Козлов.