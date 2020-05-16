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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

После длительной паузы футбол начинает постепенно возвращаться в информационное пространство, а команды готовятся к возобновлению национальных чемпионатов.

Легендарный нападающий Златан Ибрагимович решил покинуть Милан по окончании сезона и, скорее всего, продолжит выступления в Швеции. Челси продолжает предпринимать попытки подписать вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо и готов расстаться с рядом игроком, чтобы выручить средства на его приобретение. Брюгге ведет переговоры с Шахтером по защитнику Эдуарду Соболю, но не может договориться с украинским клубом о сумме выкупа.

Football.ua выделил самые главные футбольные новости минувшего дня и предлагает читателям ознакомиться с ними в коротком информационном ролике.