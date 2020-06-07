Другое

Football.ua рассказывает о футболистах, которые начинали свой футбольный путь в бельгийском клубе.

Вспоминая о сильнейших клубах Бельгии, на ум приходят Андерлехт, Брюгге и Стандард. Эти три клуба вместе завоевали более половины всех чемпионских титулов в Бельгии, но в сезоне-2019/20 никому из них не удалось взобраться на вершину. Чемпионом минувшего розыгрыша Лиги Жюпиле стал Генк, для которого этот титул оказался лишь четвертым с момента основания в 1988 году.

На самом деле "шахтеры" находятся только на 11-м месте в рейтинге самых успешных бельгийских клубов. Однако в последнее десятилетие они смогли воспитать впечатляющее количество футбольных звезд первой величины.

Если бы они смогли сохранить всех своих лидеров, то не только бы претендовали на лидерство в Бельгии, но и могли бы рассчитывать на определенный успех в Европе.

Представляем вашему вниманию символический состав Генка из бывших игроков и воспитанников клуба.

Вратарь: Тибо Куртуа

Матчей за Генк: 45

Нынешний клуб: Реал Мадрид

Куртуа начинал свой путь в академии Генка на левом фланге защиты, но в итоге был переведен на вратарскую позицию. С тех пор бельгиец утвердился в роли одного из лучших голкиперов Европы. В 2011 году его приобрел Челси, но отправил в аренду на три сезона в Атлетико, а летом 2018-го он перебрался в стан злейшего врага "матрасников" – мадридского Реала.

Правый защитник: Тимоти Кастань

Матчей за Генк: 99

Нынешний клуб: Аталанта

Разносторонний правый защитник является еще одним выпускником клубной академии, проявив себя в футболке "шахтеров" в сезоне-2014/15, а в 2017-м перебрался в Аталанту. В стане "черно-синих" бельгийский фулбек стал важным игроком команды Джан Пьеро Гасперини, которая заняла третье место в минувшем розыгрыше Серии А и завоевала первую в истории путевку в Лигу чемпионов.

Центральный защитник: Кристиан Кабаселе

Матчей за Генк: 81

Нынешний клуб: Уотфорд

После выступлений в Эйпене, Мехелене и Лугодорце в 2014 году Кабаселе присоединился к Генку и быстро стал одним из лидеров обороны команды, а также оказался желанным игроком на европейском трансферном рынке. Спустя два года Уотфорд решил позвать его в АПЛ, и с тех пор он является важной частью защитной линии "шершней".

Центральный защитник: Калиду Кулибали

Матчей за Генк: 92

Нынешний клуб: Наполи

Генк приобрел Кулибали в 2012 году за скромную сумму у французского Метца. Сенегалец провел два успешных сезона в составе бельгийского клуба, а в 2014-м пополнил ряды Наполи. Мощный центрбек на данный момент является одним из лучших защитников в Европе, соединяя в себе впечатляющие антропометрические данные и отличное умение обращаться с мячом. В минувшем сезоне Серии А лишь Марцело Брозович (2271) совершил больше успешных передач, чем Кулибали (2229).

Левый вингбек: Янник Карраско

Матчей за Генк: 0

Нынешний клуб: Атлетико (на правах аренды из Далянь Ифан)

До того момента, как Генк вообще имел возможность заиграть Карраско в бельгийском чемпионате, Монако перехватил у них талантливого вингера в 2010 году. На Стад Луи II игрок лишь продолжил свой прогресс и начал регулярно выходить на поле в составе монегасков.

В 2015 году Карраско привлек внимание Диего Симеоне, который не побоялся выложить за него 20 миллионов евро и сходу сделал игроком стартового состава "рохибланкос". Его универсальность также высоко ценит Роберто Мартинес в сборной Бельгии, где он часто может закрывать весь фланг.

В текущем сезоне 26-летний игрок вернулся в мадридский клуб на правах аренды из китайского Далянь Ифан.

Центральный полузащитник: Сергей Милинкович-Савич

Матчей за Генк: 24

Нынешний клуб: Лацио

Сербский хавбек, появившийся на свет в Испании, провел в Генке лишь короткий период, отыграв в футболке команды 24 поединка в сезоне-2014/15. Следующим летом его приобрел римский Лацио, где он показал себя как один из самых талантливых центральных полузащитников континента и привлек внимание многих европейских грандов. Интерес к 25-летнему игроку сейчас приписывают ПСЖ, Ювентусу и Манчестер Юнайтед.

Центральный полузащитник: Уилфрид Ндиди

Матчей за Генк: 83

Нынешний клуб: Лестер

Ндиди присоединился к Генку в 16-летнем возрасте, проявив себя на турнире в Нигерии. Вскоре юный талант дебютировал в первой команде и со временем стал важным игроком. Изначально Ндиди выступал на позиции центрального защитника, а позже был переведен в полузащиту. Одной из причин, почему Лестер решил заполучить нигерийца, это его умение защищаться. В прошлом сезоне АПЛ ни один другой игрок не совершил больше успешных подкатов, чем игрок "лис" (99).

Атакующий полузащитник: Кевин де Брюйне

Матчей за Генк: 113

Нынешний клуб: Манчестер Сити

Де Брюйне, вероятно, является сильнейшим игроком в этой символической сборной. Он проходил постепенный путь развития, прежде чем засиять под руководством Пепа Гвардиолы в составе Манчестер Сити.

Его быстрый прогресс в Генке заставил Челси вновь обратить внимание на бельгийский клуб и перехватить его тогдашнюю звезду. Однако на Стэмфорд Бридж полузащитник не смог проявить себя должным образом и в 2014-м перебрался в Вольфсбург.

В немецком клубе бельгиец начал демонстрировать именно ту игру, которая привлекла лондонский клуб изначально, и тогда 55 млн евро за него не побоялся выложить Ман Сити, где он с лихвой отработал эту сумму.

Правый вингер: Дивок Ориги

Матчей за Генк: 0

Нынешний клуб: Ливерпуль

Дивок Ориги – еще один воспитанник клуба, который, как и Карраско, так и не провел ни единого поединка в родном клубе. В 15-летнем возрасте его переманил Лилль, выиграв конкуренцию у Манчестер Юнайтед.

Во французском клубе нападающий быстро прогрессировал и привлек внимание Ливерпуля. Хотя бельгиец и не стал регулярным игроком основы на Энфилде, но вписал свое имя в историю "красных" и стал героем фанатского фольклора благодаря подвигам в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Центральный нападающий: Кристиан Бентеке

Матчей за Генк: 47

Нынешний клуб: Кристал Пэлас

Возможно, в данный момент Бентеке выступает не так ярко, однако было время, когда он считался одним из самых грозных нападающих английской Премьер-лиги. Он прошел становление в Генке, но в юношеском возрасте его перехватил Стандард. В льежском клубе форвард не смог проявить себя и вскоре вернулся в родной клуб, где проявил свой бомбардирский талант уже во всей красе.

Бентеке привлек внимание Астон Виллы, где он продолжил свой прогресс, а в 2015-м заработал приглашение в Ливерпуль. В данный момент бельгиец защищает цвета лондонского Кристал Пэлас.

Левый вингер: Леон Бейли

Матчей за Генк: 77

Нынешний клуб: Байер

Бейли присоединился к Генку в 2015 году, перейдя из словацкого Тренчина, и практически сразу стало понятно, что "шахтеры" заполучили игрока исключительного таланта. Генк проявил себя в качестве клуба, который может воспитывать классных игроков, но также стоит отдать должное его селекционной службе, которой удавалось отыскивать настоящие жемчужины.

В дебютном сезоне в составе Генка Бейли получил звание лучшего молодого игрока года в Бельгии, а сейчас ведет за собой Байер в Бундеслиге.

По материалам Squawka