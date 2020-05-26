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Поляк вспомнил финал ЛЧ-2005.

Бывший вратарь Ливерпуля Ежи Дудек вспомнил финал Лиги чемпионов-2005, когда его команда сумел совершить камбек против Ливерпуля и в итоге выиграть турнир.

В экстра-тайме при счете 3:3 Дудек совершил фантастический сейв после удара Андрея Шевченко.

"Андрею Шевченко потребовалось два года, чтобы набраться смелости и спросить меня о том сейве. Мы были в Кардиффе, работая вместе в рамках совместной заявки Польши и Украины на проведение Евро-2012. Мы достаточно хорошо узнали друг друга во время той кампании и в тот день Шева, наконец, задал мне вопрос. "Черт побери, Ежи, ты можешь сказать мне сейчас, как ты сделал тот сейв в дополнительное время?" Я улыбнулся ему. "Не волнуйся, приятель. У тебя были твои пять минут славы против Ювентуса в 2003 году, а у меня — свои пять минут в Стамбуле", — цитирует Дудека Goal.com.

"Честно говоря, не могу объяснить, как я сделал тот сейв. Это одна из тех вещей, которые занимают доли секунды. Вы просто полагаетесь на инстинкты, рефлексы и, конечно, немного удачи. Знаете, долгое время после финала я думал, что первый удар нанес Йон-Даль Томассон. Я знал, что в штрафной было два миланских игрока, но после этого у меня было просто пятно в памяти".

"Когда я пересмотрел тот финал, я увидел, что Шева пробивал первый раз, а затем успел на отскок. Я думаю, что именно это дало мне шанс сделать сэйв. Он приложил все силы, чтобы успеть на отскок, а я смог просто встать на пути. Я никогда не видел, чтобы мяч летел так высоко в воздухе, и когда он приземлился на сетку, я сказал себе: "Черт, нам это нужно!", — заключил голкипер.

Напомним, вчера, 25 мая, исполнилось 15 лет Стамбульскому чуду.