Первым финалистом Кубка Венгрии стал Мезекевешд.
Фехервар - Мезекевешд, Фото: ФК Фехервар
26 мая 2020, 22:25
Завершился ответный матч первого полуфинального поединка Кубка Венгрии, в котором Фехервар встречался с Мезекевешдом. В первой встрече команды не выявили сильнейшего (1:1), поэтому обладатель путевки в финал определялся во втором поединке.
Несмотря на то, что матч завершился со счетом 2:2, в завершающую стадию турнира отправился Мезекевешд с украинцами Месхи, Нестеровым, Вайдой и Рябенко. Полузащитник Фехервара Иван Петряк, отыгравший в этом поединке 65 минут, покинул турнир за шаг до финала.
Фехервар — Мезекевешд 2:2
Голы: Ходжич 63, Стопари 86 — Зивзивадзе 8, Пекарь 55