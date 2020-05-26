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Первым финалистом Кубка Венгрии стал Мезекевешд.

Завершился ответный матч первого полуфинального поединка Кубка Венгрии, в котором Фехервар встречался с Мезекевешдом. В первой встрече команды не выявили сильнейшего (1:1), поэтому обладатель путевки в финал определялся во втором поединке.

Несмотря на то, что матч завершился со счетом 2:2, в завершающую стадию турнира отправился Мезекевешд с украинцами Месхи, Нестеровым, Вайдой и Рябенко. Полузащитник Фехервара Иван Петряк, отыгравший в этом поединке 65 минут, покинул турнир за шаг до финала.

Фехервар — Мезекевешд 2:2

Голы: Ходжич 63, Стопари 86 — Зивзивадзе 8, Пекарь 55