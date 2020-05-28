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В решающем поединке сойдутся Брюгге и Антверпен.

Власти Брюсселя дали разрешение на проведение финала Кубка Бельгии 1 августа, сообщает Sporza.be. Матч между Брюгге и Антверпеном состоится без зрителей.

При этом власти будут продолжать консультации со здравоохранительными органами. Матч все еще может быть отменен.

Бельгийцам важно сыграть решающий поединок до 3 августа – даты, когда нужно подать в УЕФА список участников еврокубков.

Чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионский титул вручили Брюгге – таким образом, чемпионом Бельгии стал и левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.