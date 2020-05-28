В решающем поединке сойдутся Брюгге и Антверпен.
Кубок Бельгии, Sporza
28 мая 2020, 15:24
Власти Брюсселя дали разрешение на проведение финала Кубка Бельгии 1 августа, сообщает Sporza.be. Матч между Брюгге и Антверпеном состоится без зрителей.
При этом власти будут продолжать консультации со здравоохранительными органами. Матч все еще может быть отменен.
Бельгийцам важно сыграть решающий поединок до 3 августа – даты, когда нужно подать в УЕФА список участников еврокубков.
Чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионский титул вручили Брюгге – таким образом, чемпионом Бельгии стал и левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.