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Официально стало известно, что в Бельгии сезон не будет возобновлен.

Генеральная ассамблея лиги проголосовала за досрочное завершения чемпионата. Таким образом, Брюгге, за который выступает украинец Эдуард Соболь, стал чемпионом, а Васланд-Беверен покидает высший дивизион.

Отметим, что за решение досрочно завершить сезон проголосовало 84% клубов.

На второй строчке разместился Гент, в составе которого трое украинцев: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Таким образом, Брюгге и Гент получат путевку в Лигу чемпионов, при условии, что УЕФА не станет вклиниваться в ситуацию из-за того, что клубный чемпионат досрочно завершен, несмотря на рекомендации не делать этого.

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Чемпионат Бельгии – третий, где приняли решение завершить досрочно сезон. Ранее аналогичные решения последовали во Франции и Нидерландах.

На данный момент УЕФА планирует, что сезон в оставшихся чемпионатах будет завершен в августе – это касается как национальных первенств, так и еврокубковых.

Отметим, что Брюгге, который стал чемпионом, опережал Гент на 15 очков в турнирной таблице. Что касается Эдуарда Соболя, то он провел 26 матчей в чемпионате, сумев сделать четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Брюгге не могут сойтись в цене на Соболя: "горняки" хотят четыре миллиона евро, в то время как бельгийский клуб готов предложить не более трех.