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Таким образом, команда опустилась с первой строчки.

Представитель чемпионата Австрии ЛАСК Линц понес наказание за нарушение медицинского протокола. Об этом сообщает официальный сайт австрийской Бундеслиги.

Последний участник в еврокубках от Австрии в этом сезоне оштрафован на 75 тысяч евро, а также понес потерю шести очков в турнирной таблице национального первенства.

Всему виной преждевременное начало полноценных тренировок всей команды, в тот период, когда местной федерацией было разрешено проводить тренировки лишь в малых группах. Как сообщает источник, ЛАСК Линц проводил тренировочные сессии без соблюдения дистанции и всех требуемых рекомендаций.

Также причиной такого наказания является преимущество ЛАСКа перед остальными командами, мол, они получили больше времени на подготовку.

Таким образом, лидирующий в таблице до этого момента ЛАСК опустился на вторую строчку и теперь отстает от РБ Зальцбург на три очка за десять туров до конца чемпионата.