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У футболиста заканчивается контракт с клубом этим летом.

Левый фулбек познанского Леха Владимир Костевич намекнул на то, что в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку.

"У меня контракт до конца года. В прошлом году у меня было предложение от другой команды. Тогда мы поговорили с Лехом о том, что откладываем любые переговоры по поводу контракта до этого лета".

"Сейчас такая ситуация с коронавирусом, что у клуба другие проблемы, и на трансферном рынке в целом. Поэтому я доигрываю этот сезон до конца, а затем будем разговаривать о моем будущем", — рассказал 27-летний украинец в интервью телеканалу Футбол.

За Лех Костевич выступает с января 2017-го, когда перебрался из Карпат за 300 тыс евро. За это время футболист провел 114 матчей, отметившись 2 голами и 12 ассистами.

Накануне Лех с Костевичем и Бутко вышли в полуфинал Кубка Польши.