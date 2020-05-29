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С селекционера Динамо сняты все обвинения.

Хорватская прокуратура сняла обвинения с Огнена Вукоевича, сообщает gol.hr.

По информации источника, с хорвата также сняты все меры предосторожности. Он не мог подходить к жене ближе, чем на 200 метров.

Напомним, что Вукоевич подозревался в домашнем насилие. Якобы хорват пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить свою жену, а также ее сестру и мать.

Полиция также провела обыск в его доме, чтобы определить, не хранит ли он огнестрельное оружие.

Со своей женой Вукоевич в браке с 2016 года.