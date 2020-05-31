Другое

Результаты всех матчей команды в этом сезоне будут аннулированы.

Пятикратный чемпион Казахстана Иртыш не смог справиться с финансовыми трудностями и снялся с чемпионата.

"Общее собрание Попечительского совета ОФ Футбольный клуб "Иртыш" приняло решение отказаться от участия в OLIMPBET-Чемпионате Республики Казахстан по футболу 2020 года в связи с невозможностью исполнения клубом финансовых и спортивных обязательств", — сообщил официальный сайт чемпионата Казахстана.

"На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб "Иртыш" будет исключен из состава участников Чемпионата".

При этом результаты матчей с участием Иртыша будут ануллированы, поскольку команда не успела сыграть два полных круга (22 поединка).

Иртыш пять раз выигрывал чемпионат Казахстана в период с 1993 по 2003 год, а в 1998 стал обладателем Кубка страны.