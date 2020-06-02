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Чемпионом страны стал столичный клуб Сараево, а Челик и Звезда 09 вылетели.

Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины решил досрочно завершить и чемпионат, и Кубок страны. Текущая таблица была признана финальной, сообщает Klix.ba.

Чемпионом второй сезон подряд стал ФК Сараево. Железничар, Зриньски и Борац квалифицировались в Лигу Европы, а Челик и Звезда 09 будут понижены в классе.

В чемпионате были сыграны 22 тура из 33, а кубок остановился на стадии полуфинала. Это решение было принято после того, как Министр здравоохранения Республики сербской (части Боснии и Герцеговины) принял решение, что футбол не может проводиться в ней как минимум до 1 июля.

Некоторые остались недовольны этим решением, поскольку Сараево опережал Железничар лишь на три очка. Кроме того, спорным оказалось решение отменить розыгрыш кубка – ни одна из оставшихся в нем команд не базируется в Республике сербской, поэтому запрет на проведение матчей этого турнира формально не касался.