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Бывший динамовец обогнал в голосовании трех игроков Брюгге и одного футболиста Гента.

Экс-форвард киевского Динамо, ныне выступающий за бельгийский Антверпен, Дьемерси Мбокани стал лучшим игроком с африканскими корнями в завершенной Лиги Жупиле. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Бельгии.

34-летний футболист опередил в голосовании за звание лучшего трех игроков Брюгге Клинтона Мату, Симона Дели, Крепена Дьятту и футболиста Гента Вадиса Оджиджа-Офое.

Помимо этого, Мбокани наряду Джонатаном Давидом из Гента имеет в своем активе 18 голов в завершенном сезоне Лиги Жупиле, что делает их двоих лучшими бомбардирами турнира.

Помимо 18 голов в 28 матчах, Мбокани также отметился 7 результативными передачами за Антверпен. Конголезец помог тем самым завершить своей команде сезон на четвертом месте и получить путевку в квалификацию Лиги Европы.