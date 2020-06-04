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Мяч армянского нападающего Немана в восьмом туре не знал равных в прошлом месяце.

Гол Гегама Кадимяна в ворота Руха из Бреста признали лучшим голом мая в Высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщил официальный Телеграм-канал турнира.

Гегам в том матче забил два гола и помог своему Неману победить Рух со счетом 4:2. Всего в нынешнем сезоне на счету Кадимяна семь голов и ассист в 10 играх чемпионата Беларуси.

Неман с 14 очками после 10 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет против Славии Мозырь шестого июня.