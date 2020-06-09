Другое

Украинец доиграет сезон до конца в нынешнем клубе.

Форвард Артем Довбик доиграет текущий сезон в Сеннерйюске, в клубе, где он проводит нынешнюю кампанию в аренде.

По информации официального сайта Сеннерйюска, клуб продлил аренду футболиста из Мидтьюланна до конца июля.

После текущего сезона 22-летний украинец должен вернуться в Мидтьюланн, которому принадлежит контракт футболиста до 2022 года.

В нынешнем сезоне Довбик отыграл 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 результативными передачами.