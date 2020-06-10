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Бельгийский клуб объявил о начале сотрудничества с французским специалистом.

Филипп Монтанье назначен на должность нового главного тренера Стандарда, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Детали соглашения французского тренера с "красными" пока остаются неизвестными.

На этом посту Монтанье сменил Мишеля Прюдомма, который покинул клуб по окончании сезона. Последним клубом 55-летнего специалиста на данный момент был Ланс.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бельгии Стандард финишировал на 5-й строчке и продолжит борьбу за выход в Лигу Европы.