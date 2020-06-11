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Однако команда не смогла удержать свое преимущество и сыграла лишь вничью в стартовой игре.

11 июня 2010 года начался чемпионат мира в ЮАР – первый в истории на африканском континенте. В матче открытия хозяевам противостояли мексиканцы. Счет открыл гол Сипиве Чабалалы, забитый на 55-й минуте мощным ударом в девятку.

Однако позже забил Рафаэль Маркес и команды разошлись ничьей – 1:1.

Дальше обе команды проиграли Уругваю и выиграли у французов, но из группы вышла Мексика благодаря лучшей разнице мячей.

Чабалала после выступлений за местные клубы на родине, летом 2018 года перебрался в выступающий во Второй лиге Турции Эрзурумспор. После одного сезона в Турции 34-летний Чабалала прекратил (или как минимум, приостановил) карьеру.