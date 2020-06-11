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Украинский защитник ближайший год проведет в чемпионате Беларуси.

Андрей Бацула перебрался из Кортрейка в минское Динамо на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.

Украинский защитник проведет в команде год. Бацула запомнился украинским болельщикам по выступлениями за Александрию.

Динамо Минск после 12 сыгранных матчей набрало 16 баллов и находится на восьмой строчке турнирной таблицы.

Андрей Бацула провел за Кортрейк 29 поединков, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.