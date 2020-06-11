Украинский защитник ближайший год проведет в чемпионате Беларуси.
Андрей Бацула, фото Динамо Минск
11 июня 2020, 20:58
Андрей Бацула перебрался из Кортрейка в минское Динамо на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт клуба из Беларуси.
Украинский защитник проведет в команде год. Бацула запомнился украинским болельщикам по выступлениями за Александрию.
Динамо Минск после 12 сыгранных матчей набрало 16 баллов и находится на восьмой строчке турнирной таблицы.
Андрей Бацула провел за Кортрейк 29 поединков, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.