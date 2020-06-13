В Шотландии определились с лучшими в сезоне-2019/20.
Одсонн Эдуар, Getty Images
13 июня 2020, 13:24
Нападающий Селтика Одсонн Эдуар выиграл награду лучшему игроку сезона в чемпионате Шотландии, сообщает BBC. В борьбе за трофей он обошел одноклубника Каллума Макгрегора, а также Альфредо Морелоса из Рейнджерс и Лоуренса Шэнленда (Данди Юнайтед).
Эдуар – лучший бомбардир Селтика с 28 голами. Он помог команде выиграть чемпионат, Кубок лиги, а также дойти до полуфинала Кубка Шотландии, который еще не завершен.
Нынешний год стал седьмым подряд, в котором эта награда достается футболисту "кельтов".
Главный тренер Селтика Нил Леннон был назван лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии.