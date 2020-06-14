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Команда Юрия Вернидуба остается на втором месте с двухочковым отставанием от борисовцев.

По итогам 13-го тура чемпионата Беларуси солигорский Шахтер, который возглавляет Юрий Вернидуб, мог выйти на первое место, но для этого нужно было обыграть на выезде БАТЭ.

Гости открыли счет на 8-й минуте благодаря голу Игоря Ивановича. Во втором тайме БАТЭ круто изменил ситуацию – забили Нехайчик и Скавыш. Однако Шахтер не сдался – на 81-й минуте вышедший на замену Подстрелов установил окончательный счет – 2:2.

БАТЭ – Шахтер 2:2

Голы: Нехайчик, 61, Скавыш, 78 – Иванович, 8, Подстрелов, 81.

БАТЭ: Чичкан — А.Филипович, З.Волков, Я.Филипович, Настич — Драгун, Яблонский, Бага — Нехайчик, Милич (Скавыш, 73), Стасевич.

Шахтер: Гутор — Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич — Сзоке, Селява — Иванович (Лулаку, 84), Кендыш, Баланович (Подстрелов, 68) — Лисакович (Бодул, 71).

Предупреждения: Нехайчик, Яблонский, Стасевич, Чичкан, Альшевский (тренер) — Селява, Иванович, Сачивко.