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В Борисове уверены, что второй гол солигорцев нельзя было засчитывать.

В центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси возглавляемый Юрием Вернидубом солигорский Шахтер на выезде сыграл вничью с БАТЭ – 2:2.

Неоднозначным получился второй гол Шахтера – официальный сайт БАТЭ о нем написал следующим образом: "А на 82-й очевидную ошибку допустила судейская бригада Виталия Севостьяника, засчитавшая гол Подстрелова после фола Сзоке против Антона Чичкана. Это несправедливое решение стоило подопечным Кирилла Альшевского двух потерянных очков".

Главный тренер борисовцев, получивший желтую карточку за эмоции после пропущенного мяча, отказался его комментировать.

БАТЭ – Шахтер 2:2

Голы: Нехайчик, 61, Скавыш, 78 – Иванович, 8, Подстрелов, 81.

БАТЭ: Чичкан — А.Филипович, З.Волков, Я.Филипович, Настич — Драгун, Яблонский, Бага — Нехайчик, Милич (Скавыш, 73), Стасевич.

Шахтер: Гутор — Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич — Сзоке, Селява — Иванович (Лулаку, 84), Кендыш, Баланович (Подстрелов, 68) — Лисакович (Бодул, 71).

Предупреждения: Нехайчик, Яблонский, Стасевич, Чичкан, Альшевский (тренер) — Селява, Иванович, Сачивко.