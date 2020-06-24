Другое

Команда украинского защитника встретится в финале с победителем пары Олимпиакос — ПАОК.

В ответном матче первого полуфинала Кубка Греции Арису противостоял АЕК, за который выступает экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:1 в пользу АЕКа, поэтому интрига по поводу будущего обладатель путевки в завершающую стадию еще сохранялась.

Впрочем, Арис выигрывал по ходу встречи со счетом 2:0, но АЕКу удалось перевести ответный поединок в дополнительное время благодаря голу Марко Ливая на 96-й минуте встречи (2:1). Уже на 102-й минуте хорват оформил дубль и вывел свою команду в финал Кубка Греции.

Что касается Дмитрия Чигринского, то он появился на поле с первых минут и провел весь матч. В финале турнира АЕК встретится с победителем противостояния Олимпиакос — ПАОК.

Арис – АЕК 2:2

Голы: Мансини (57), Дигини (90+3) — Ливая (90+6, 102)