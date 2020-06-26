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Эйрик Хорнеланд не справился с задачами клуба и был уволен.

Главный тренер Русенборга Эйрик Хорнеланд был отправлен в отставку, сообщил официальный сайт клуба.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. Русенборг начал новый сезон ничьей с Кристиансундом (0:0), а затем проиграл Молде (0:1) и Буде-Глимту (2:3).

"После тяжелого старта сезона, когда команде не хватало достижений и результатов, тренер такого большого клуба должен принять на себя ответственность. Поэтому мы с Русенборгом договорились о немедленном расторжении контракта", — заявил Хорнеланд.

В сезоне-2019 Русенборг занял третье место, отстав на два очка от Буде-Глимта и на 16 – от ставшего чемпионом Молде.

Эйрик Хорнеланд возглавлял Русенборг с января 2019 года. Имя его преемника пока неизвестно.