Эйрик Хорнеланд не справился с задачами клуба и был уволен.
Эйрик Хорнеланд, Русенборг
26 июня 2020, 17:54
Главный тренер Русенборга Эйрик Хорнеланд был отправлен в отставку, сообщил официальный сайт клуба.
Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. Русенборг начал новый сезон ничьей с Кристиансундом (0:0), а затем проиграл Молде (0:1) и Буде-Глимту (2:3).
"После тяжелого старта сезона, когда команде не хватало достижений и результатов, тренер такого большого клуба должен принять на себя ответственность. Поэтому мы с Русенборгом договорились о немедленном расторжении контракта", — заявил Хорнеланд.
В сезоне-2019 Русенборг занял третье место, отстав на два очка от Буде-Глимта и на 16 – от ставшего чемпионом Молде.
Эйрик Хорнеланд возглавлял Русенборг с января 2019 года. Имя его преемника пока неизвестно.