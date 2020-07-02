Аргентинец в ближайшее время может повесить бутсы на гвоздь.
Карлос Тевес, getty images
02 июля 2020, 09:59
Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес в ближайшее время может объявить о завершении карьеры в возрасте 36 лет, сообщает Ole.
По данным источника, причина такого решения — тяжелые переговоры с нынешний клубом о новом контракте. Также игрок больше не хочет менять прописку.
Отмечается, что Тевес хочет получить от Бока Хуниорс продолжительный контракт. Кроме того, игрок уже вступил в конфликт с некоторыми членам руководства.
Ранее сообщалось, что форвард попал в символическую сборную лучших аргентинских игроков по версии Серхио Агуэро.