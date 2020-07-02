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Аргентинец в ближайшее время может повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес в ближайшее время может объявить о завершении карьеры в возрасте 36 лет, сообщает Ole.

По данным источника, причина такого решения — тяжелые переговоры с нынешний клубом о новом контракте. Также игрок больше не хочет менять прописку.

Отмечается, что Тевес хочет получить от Бока Хуниорс продолжительный контракт. Кроме того, игрок уже вступил в конфликт с некоторыми членам руководства.

Ранее сообщалось, что форвард попал в символическую сборную лучших аргентинских игроков по версии Серхио Агуэро.