Аргентина

Футболист Ман Сити проигнорировал своего бывшего тестя.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро пообщался в прямом эфире в Instagram с другой легендой АПЛ Тьерри Анри. Об этом сообщает TyC Sports.

В ходе беседы француз предложил Агуэро составить символическую сборную из пяти игроков среди аргентинских футболистов всех времен.

Примечательно, что в ней не нашлось места Диего Марадоне, который, к слову, является бывшим тестем Агуэро и дедом Бенжамина Агуэро — сына Серхио.

Символическая сборная из аргентинцев по версии Агуэро: Херман Бургос — Оскар Руджери, Лионель Месси, Карлос Тевес, Хуан Роман Рикельме.

Ранее Агуэро рассказал о том, что его кумиром детства был Майкл Оуэн.

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