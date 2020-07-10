Испанский тренер продолжит карьеру в другой стране.
Висенте Гомес, ФК Сабах
10 июля 2020, 19:18
Висенте Гомес – новый главный тренер Сабаха, сообщил официальный сайт клуба.
Соглашение подписано на два сезона с испанским специалистом.
По итогам 20 туров, Сабах занял шестую строчку в лиге из восьми.
Отметим, что Висенте Гомес работал в Динамо – в составе киевской команды он был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича.
В сезоне-2019/20 48-летний специалист тренировал Олимпик, однако покинул клуб в качестве свободного агента в марте.