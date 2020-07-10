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Испанский тренер продолжит карьеру в другой стране.

Висенте Гомес – новый главный тренер Сабаха, сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение подписано на два сезона с испанским специалистом.

По итогам 20 туров, Сабах занял шестую строчку в лиге из восьми.

Отметим, что Висенте Гомес работал в Динамо – в составе киевской команды он был ассистентом Сергея Реброва и Александра Хацкевича.

В сезоне-2019/20 48-летний специалист тренировал Олимпик, однако покинул клуб в качестве свободного агента в марте.