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Два украинца больше не являются игроками польского клуба.

Ягеллония на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Олегом Гориным и нападающим Орестом Ткачуком, которые отныне являются свободными агентами.

Стороны решили расторгнуть контракты по обоюдному согласию. Польский клуб поблагодарил украинцев за непродолжительное совместное сотрудничество.

Олег Горин перешел в Ягеллонию прошлым летом, но за это все время провел за клуб всего один официальный матч.

Орест Ткачук, в свою очередь, и вовсе не появлялся в футболке белостокской команды с момента подписания контракта в феврале этого года.