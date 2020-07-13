Два украинца больше не являются игроками польского клуба.
Олег Горин (справа), ФК Ягеллония
13 июля 2020, 19:39
Ягеллония на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Олегом Гориным и нападающим Орестом Ткачуком, которые отныне являются свободными агентами.
Стороны решили расторгнуть контракты по обоюдному согласию. Польский клуб поблагодарил украинцев за непродолжительное совместное сотрудничество.
Олег Горин перешел в Ягеллонию прошлым летом, но за это все время провел за клуб всего один официальный матч.
Орест Ткачук, в свою очередь, и вовсе не появлялся в футболке белостокской команды с момента подписания контракта в феврале этого года.