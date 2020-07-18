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Украинский защитник, скорее всего, продолжит карьеру в греческой команде.

АЕК намерен сохранить в своем составе Дмитрия Чигринского, сообщает SDNA.

По информации источника, 33-летнему футболисту будет предложено соглашение на два года, либо же по схеме "1+1".

Греческий клуб хочет незначительно сократить заработную плату Чигринского, но предложить более длительное соглашение.

В текущем сезоне Чигринский отыграл 25 матчей за АЕК и забил три гола.

За свою карьеру Дмитрий успел поиграть за Карпаты, Шахтер, Металлург Запорожье, Барселону и Днепр.