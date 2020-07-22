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Аристид Бансе больше не будет выступать за национальную команду Буркина-Фасо.

Бывший нападающий донецкого Металлурга Аристид Бансе, ныне выступающий за гвинейскую Оройю, сообщил о завершении карьеры в сборной Буркина-Фасо в возрасте 35 лет.

"Мне выпала честь удостоиться приема у Его высочества господина Роча Марка Кристиана Каборе, президента Фасо. Как капитан национальной сборной, я хотел выразить ему благодарность за все, что он сделал для буркинийского футбола", — написал Аристид на странице в Фейсбуке.

"Еще я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы официально объявить ему о намерении завершить мою карьер в сборной, поставить точку в моем приключении с буркинийскими жеребцами и отдать ему свой счастливый номер 15".

"Для меня было честью защищать цвета национальной сборной. У нас были тяжелые и хорошие времена. Вместе мы пережили два прекрасных Кубка африканских наций, завоевав серебро в 2013 году и бронзу в 2017. Эти моменты навсегда останутся лучшими в моей жизни".

Аристид выступал за национальную сборную на протяжении 17 лет. С момента дебюта в 2003 он провел 79 игр за Буркина-Фасо, отметившись 24 голами. С этими показателями Бансе является третьим по количеству матчей и вторым по голам за свою сборную.

Оройя является 22-м клубом в карьере Аристида Бансе. В 2006 он перешел в донецкий Металлург из Локерена за 1,5 млн евро. Год спустя он отправился в аренду сначала в Беерсхот, затем в Киккерс Оффенбах, а по окончанию сезона летом 2008 был продан в Майнц за 750 тысяч евро. После двух лет игры за "карнавальщиков" его продали в Аль-Ахли из ОАЭ за 5 млн евро.