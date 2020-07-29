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Статистический портал составил команду из лучших игроков топ-5 чемпионатов.

Суперзвезды мирового футбола в очередной раз подтвердили свой уровень – Вирджил ван Дейк, Тимо Вернер, Кевин Де Брюйне, Джейдон Санчо, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду вошли в команду сезона по версии статистического портала WhoScored.

Также в ней нашлось место менее медийным исполнителям: Ессу Йоронену (Брешия), Рикардо Перейре (Лестер) и Джеймсу Тарковски (Бернли).

Отметим, что в этом году мир не узнает имя лучшего футболиста: France Football отменил церемонию вручения Золотого мяча, сославшись на невозможность определить лучшего в коронавирусные времена.