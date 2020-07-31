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В украинском хавбеке заинтересованы клубы из Португалии, Бельгии и Нидерландов.

Полузащитник Селтика Марьян Швед в летнее трансферное окно может отправиться за игровой практикой в другую команду.

Как сообщает Glasgow Times, руководство "кельтов" планирует отдать 23-летнего украинца в аренду, где он проведет весь следующий сезон.

Источник утверждает, что в услугах Шведа заинтересованы несколько клубов из Португалии, Бельгии и Нидерландов, однако какие конкретно — не уточняется.

В сезоне-2019/20 Марьян Швед провел в футболке Селтика всего три матча, в которых забил один гол.