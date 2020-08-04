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Договор рассчитан на 10 лет с общей стоимостью 103 млн евро.

Медиаплатформа Endorphin Magine LTD приобрела права на трансляцию матчей, проходящих под эгидой Хорватского футбольного союза (ХФС), сообщает Index.hr.

В их число входят первый и второй дивизион мужского чемпионата Хорватии, женские клубные турниры, матчи юношеских и женской сборной, а также децентрализованные товарищеские игры национальной сборной.

Соглашение рассчитано на десять лет, начиная с сезона 2022/23. До 2029 года компания будет платить 10 млн евро за кампанию, а затем эта сумма повысится до 11 млн.

Компания была основана в конце февраля в Великобритании — за два месяца до того, как ХФС объявил о тендере на продажу телеправ. Ее основателями указаны швед Гуннар Винберг и британец Дэвид Джонсон.