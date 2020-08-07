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Украинский специалист получил награду по итогам прошедшего месяца.

Белорусская федерация футбола провела традиционный опрос среди журналистов, чтобы определить лучшего тренера чемпионата Беларуси по итогам июля.

Большинство участников голосования отдали свое предпочтение наставнику солигорского Шахтера Юрию Вернидубу. Украинский специалист опередил конкурентов с серьезным преимуществом, набрав 35 балов из 48 возможных.

Стоит отметить, что Шахтер Солигорск на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства Беларуси, набрав в 21 туре 43 очка. В прошлом месяце подопечные Юрия Вернидуба добыли четыре победы и одну ничью.