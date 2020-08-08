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Игрок Барселоны оттолкнул соперника перед тем, как отправить мяч в сетку ворот.

Барселона принимает на своем поле Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов после ничьей 1:1 на поле итальянской команды.

На 10-й минуте встречи защитник Клеман Ленгле вывел каталонцев вперед ударом головой после подачи с углового. Перед тем, как нанести удар по воротам, французский центрбек оттолкнул руками полузащитника "адзурри" Диего Демме, который упал и сбил с ног Калиду Кулибали. Однако арбитр Джюнейт Чакыр не увидел в действиях игрока "сине-гранатовых" нарушения и засчитал гол.



После первого тайма Барселона ведет со счетом 3:1. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.