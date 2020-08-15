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Спортивный директор мюнхенцев прокомментировал унижение Барселоны.

Хасан Салихамиджич считает, что на счете в матче Бавария — Барселона зацикливаться вовсе не стоит — мюнхенцы хотят большего.

"Мы хорошо начали матч даже несмотря на глупо пропущенный ответный мяч. Первый тайм был безумным. Казалось, что каждый наш удар по воротам заканчивается голом.

Победить Барселону в таком ключе — особенное достижение, но мы не станем зацикливаться на счете. Мы очень рады, но хотим большего", — приводит слова Салихамиджича официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор поединка Барселона — Бавария.