Прошло два матча среди молодежных команд.
фото UEFA.COM
16 августа 2020, 21:35
Юношеская лиг УЕФА возобновилась после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. К тому моменту определились три четвертьфинальных пары, а последние путевки должны были разыграть Ювентус и Реал, Интер и Ренн.
Туринцы смогли быстро открыть счет, но затем пропустили трижды, несмотря на то, что с 12-й минуты играли в большинстве.
Ювентус - Реал Мадрид 1:3
Голы: Тонгья, 3 — Аррибас, 30, Гонсалес, 32, Латаса, 58
Интер и Ренн, в свою очередь, смогли открыть счет ближе к концу встречи — единственный гол на счету Кассадея.
Интер - Ренн 1:0
Гол: Кассадей, 78
Четвертьфинальные пары турнира:
Реал — Интер
Динамо Загреб — Бенфика
Мидтьюлланд — Аякс
Зальцбург — Лион