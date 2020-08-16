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Прошло два матча среди молодежных команд.

Юношеская лиг УЕФА возобновилась после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. К тому моменту определились три четвертьфинальных пары, а последние путевки должны были разыграть Ювентус и Реал, Интер и Ренн.

Туринцы смогли быстро открыть счет, но затем пропустили трижды, несмотря на то, что с 12-й минуты играли в большинстве.

Ювентус - Реал Мадрид 1:3

Голы: Тонгья, 3 — Аррибас, 30, Гонсалес, 32, Латаса, 58

Интер и Ренн, в свою очередь, смогли открыть счет ближе к концу встречи — единственный гол на счету Кассадея.

Интер - Ренн 1:0

Гол: Кассадей, 78

Четвертьфинальные пары турнира:

Реал — Интер

Динамо Загреб — Бенфика

Мидтьюлланд — Аякс

Зальцбург — Лион