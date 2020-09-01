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Легендарный уругваец проработал в клубе чуть более восьми месяцев.

Легендарный нападающий сборной Уругвая Диего Форлан покинул пост главного тренера Пеньяроля, который он возглавил только в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Черно-золотые" поблагодарили 41-летнего специалиста за непродолжительное сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Причины расставания с уругвайцем не уточняются.

Стоит отметить, что новым наставником Пеньяроля стал Марио Саралеги, который уже занимал данный пост в 2006 и 2008 годах.

Напомним, что Диего Форлан повесит бутсы на гвоздь в августе 2019 года. Больше всего уругваец известен по выступлениям за Манчестер Юнайтед, мадридский Атлетико и Вильярреал. Работа в Пеньяроле стала для него первой в качестве главного тренера.