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Украинский новичок Андерлехта рассказал о легенде клуба.

Богдан Михайличенко летом перебрался в Андерлехт, за который выступает легендарный Венсан Компани.

"Как только я приехал в Бельгию, Компани зашел и сказал, что рад видеть меня в команде. Он знает и английский, и французский язык, так что со всеми по-разному общается. Со мной были агенты, они переводили", — рассказал Богдан Football Hub.

"То, что я видел в играх за Манчестер Сити и какой Венсан в жизни – это два разных человека. Это добрый и позитивный человек".

"Сейчас с ним общаемся на футбольном языке. Немного английского, какие-то футбольные термины... Когда он хочет спросить, как дела, поинтересоваться моей жизнью – то тяжело. А когда футбол, на теории – я все понимаю. Может, когда он хочет рассказать какую-то мелочь – тогда вызывает моего агента, который мне помогает в Андерлехте и рассказывает все ему. С каждым днем все лучше и лучше".

Сейчас Богдан в расположении сборной Украины готовится к матчу против Швейцарии. Игра состоится 3 сентября во Львове. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.