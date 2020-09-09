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Уже 10 сентября экс-игрок Челси и Реала начнет помогать Флеммингу Педерсену.

Известный в прошлом ганский полузащитник Майкл Эссьен вошел в тренерский штаб Нордшелланда, сообщил официальный сайт датского клуба.

37-летний ганец посетил клуб в августе в рамках недельной стажировки. После этого Майклу сделали предложение войти в тренерский штаб команды, на которое он согласился.

Эссьен на протяжении игровой карьеры защищал цвета Бастии, Лиона, Челси, Реала, Милана, Панатинаикоса, индонезийского Персиб Бандунг и азербайджанского Сабаила. Также на его счету 59 игр и 9 голов за сборную Ганы.

Нордшелланд в сезоне-2019/20 занял шестое место в чемпионате Дании. Отставание от ставшего чемпионом Мидтьюлланда составило 35 очков.