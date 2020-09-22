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По итогам последнего на данный момент тура чемпионата борисовцы оторвались на три очка от Шахтера Романа Григорчука.

БАТЭ и тренер команды Кирилл Альшевский договорились о досрочном прекращении сотрудничества, сообщил официальный сайт клуба. Новым главным тренером стал помощник Альшевского Александр Лисовский, который работает в клубе с 2013 года.

Альшевский тренировал борисовцев с января 2020 года. Он привел команду к победе в Кубке Беларуси. Скорее всего, причиной отставки специалиста стал вылет БАТЭ из Лиги Европы от софийского ЦСКА (0:2).

Примечательно, что клуб расстался с Альшевским после победы над Слуцком (3:1). В другой игре тура солигорский Шахтер под руководством украинца Романа Григорчука проиграл Славии (Мозырь) 0:1 и теперь отстает от борисовцев на три очка в чемпионской гонке.

До окончания чемпионата Беларуси осталось сыграть шесть матчей. Среди них будет и поединок Шахтера с БАТЭ в Солигорске. Его точная дата пока неизвестна.