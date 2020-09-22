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Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Сьогодні підопічні Наталії Зінченко проведуть черговий матч відбору Євро-2022, в якому прийматимуть команду Греції (початок — о 19.00). Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Після виїзної перемоги над Чорногорією українки повернулися додому, де вже сьогодні приймуть сусідок по турнірній таблиці — гречанок. Напередодні грисиньо-жовті провели тренування на київській Оболонь-Арені, де й відбудеться матч.

"Ми налаштовуємося на цю гру, підходимо до не їі з хорошим настроєм, віримо, що проявимо себе з кращого боку. Ми трохи поговорили про команду Греції, розібрали її сильні та слабкі сторони. Я думаю, щодівчата взяли це до уваги, і під час матчу ми використаємо те, що нам радили тренери", — сказала напередодні поєдинку півзахисник Житлобуду-1 Анна Петрик.

"Ми розбирали суперника. Ми вже зустрічалися із Грецією у відбірному циклі. Порівняно з відбором на Євро-2017 наш суперник додав. Гречанки підсилилися фізично, тактично й технічно, це хороша команда. У матчі з нею буде багато боротьби. Хто виграє її, той і переможе", — вважає голкіпер Житлобуду-2 Катерина Самсон.

Зазначимо, що раніше жіноча збірна України провела проти Греції чотириматчі у рамках відбірних турнірів. Синьо-жовті перемогли в усіх зустрічах із загальним рахунком 14:2.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Ірина Саніна (Житлобуд-1 Харків), Катерина Самсон, Дарина Бондарчук (обидві — Житлобуд-2 Харків).

Захисники: Натія Панцулая (ALG Spor, Туреччина), Дар’я Кравець (Реймс, Франція), Ольга Басанська (Житлобуд-1 Харків), Ірина Подольська, Катерина Корсун, Анастасія Філенко (усі — Житлобуд-2 Харків), Любов Шматко (Мінськ, Білорусь).

Півзахисники: Ольга Овдійчук, Дар’я Апанащенко, Анна Петрик (усі — Житлобуд-1 Харків), Таміла Хімич (Мінськ, Білорусь), Ія Андрущак, Яна Малахова, Яна Калініна, Вероніка Андрухів (усі — Житлобуд-2 Харків).

Нападники: Надія Куніна, Ольга Бойченко (обидві — Житлобуд-1 Харків), Ніколь Козлова (Вірджінія Тех, США), Роксолана Кравчук (Житлобуд-2 Харків).

Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5—13 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що 23 квітня Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії проходитиме в період із 6-го по 31 липня 2022 року.

Зміна дат проведення турніру пов’язана з перенесенням через пандемію коронавірусу з 2020-го на 2021 рік чемпіонату Європи серед чоловіків і Олімпіади. Завдяки цьому дати турнірів не збігатимуться між собою.