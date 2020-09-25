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Хавбек прокомментировал свой гол в финальном матче.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес прокомментировал матч за Суперкубок УЕФА и отметил свой гол, который принес победу "красным".

"В матчах за Баварию я всегда стремлюсь выкладываться на 100 процентов, что я продемонстрировал и сегодня. Даже если выхожу на поле на 10-15 минут, стараюсь помочь команде".

"В этом матче моим вкладом стал забитый гол. Счастлив выиграть этот трофей во второй раз. Кстати, я ведь забивал и в 2013 году. Невероятный вечер", — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Мартинес в ближайшее время покинет Баварию, присоединившись к Атлетику.