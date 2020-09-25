Хавбек прокомментировал свой гол в финальном матче.
Хави Мартинес, getty images
25 сентября 2020, 08:43
Полузащитник Баварии Хави Мартинес прокомментировал матч за Суперкубок УЕФА и отметил свой гол, который принес победу "красным".
"В матчах за Баварию я всегда стремлюсь выкладываться на 100 процентов, что я продемонстрировал и сегодня. Даже если выхожу на поле на 10-15 минут, стараюсь помочь команде".
"В этом матче моим вкладом стал забитый гол. Счастлив выиграть этот трофей во второй раз. Кстати, я ведь забивал и в 2013 году. Невероятный вечер", — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что Мартинес в ближайшее время покинет Баварию, присоединившись к Атлетику.