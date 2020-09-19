Хавбек близок к возвращению в баскский клуб.
Хави Мартинес, Getty Images
19 сентября 2020, 10:06
Полузащитник Баварии Хави Мартинес может в ближайшее время стать игроком Атлетика, сообщает издание Marca.
Испанский хавбек согласовал двухлетний контракт со "львами" с возможностью продления еще на один сезон. Мюнхенцы готовы расстаться со своим игроком за сумму около 10 миллионов евро.
Мартинес является воспитанником Атлетика и провел в футболке "рохибланкос" 251 поединок, забив 26 голов.
В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 24 поединка в составе Баварии.
Ранее сообщалось, что Бавария продала полузащитника Тиаго Алькантару в Ливерпуль.