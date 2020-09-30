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"Фради" сыграют в самом престижном еврокубковом турнире впервые с сезона-1995/96.

В прошлом сезоне Сергей Ребров подарил Ференцварошу первое участие в групповом этапе еврокубка за 15 лет. В сезоне нынешнем – первое попадание в группу Лигу чемпионов за 25 лет!

Ференцварош сыграл дома 0:0 с Мольде и вышел в групповой этап по правилу выездного гола, ведь в Норвегии был зафиксирован счет 3:3. Украинские легионеры "бело-зеленых" Игорь Харатин и Александр Зубков сыграли от свистка до свистка.

До норвежцев пути в Лигу чемпионов "фради" обыграли чемпиона Швеции Юргорден, чемпиона Шотландии Селтик и чемпиона Хорватии Динамо Загреб.

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Это в целом третий выход в групповой этап Лиги чемпионов для венгерских клубов. Кроме Ференцвароша в сезоне-1995/96 и нынешнем, это удавалось Дебрецену в кампании-2009/10.