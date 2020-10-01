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Поделитесь своим мнением о шансах киевлян.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой Динамо узнало своих соперников в квартете.

Напомним, что киевляне, которые попали на данную стадию турнира впервые за четыре года, сыграют против Ювентуса, Барселоны и Ференцвароша в группе G.

Football.ua предлагает своим читателям высказать свое мнение о том, какое итоговое место команда Луческу займет в группе.

Также стали известны соперники донецкого Шахтера в квартете Лиги чемпионов.