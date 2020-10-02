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Украинский хавбек мог продолжить карьеру в одном из немецких клубов.

Полузащитник венгерского Ференцвароша Игорь Харатин признался, в прошлом году он мог перебраться в чемпионат Германии, однако конкретного предложения украинец так и не получил.

"В прошлом году был интерес из Германии, но ко мне никто не подходил и ничего не говорил. Всегда что-то говорят, когда получается достичь какого-то успеха. Конкретики не было".

"На данный момент я счастлив и максимально сконцентрирован на команде. Мы сыграем в ЛЧ и я хочу насладиться этим моментом. Дальше будет видно. У меня есть контракт, который я должен выполнять, а дальше посмотрим".

"Хочется играть на самом высоком уровне. Никогда не нужно себя ограничивать, где бы ты не был. Даже если ты в АПЛ, то все равно должен иметь перед собой цель идти еще выше. В любом случае моя цель — идти дальше, дальше и дальше. С кем это будет — я не знаю. Но сейчас я счастлив, что играю за Ференцварош".

"Где хотел бы поиграть? С детства мне всегда нравилась английская Премьер-лига. Последнее время больше смотрю Серию А. Но у меня нет единственного направления. Однозначно хотелось бы поиграть в топ-лиге.", — заявил Харатин в интервью телеканалам Футбол.

Напомним, ранее Игорь Харатин высказался о предстоящих поединках с киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов.