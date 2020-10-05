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Украинский нападающий хочет сменить команду еще в это трансферное окно.

Форвард Гента Роман Яремчук в очередной раз заявил, что хочет сменить команду. Проблема в том, что руководство "буйволов" не спешит реагировать на его запросы.

"Владелец и руководство клуба должны понимать, что мои амбиции выше. Я требую трансфер уже два месяца", – рассказал Яремчук HLN.be.

"В такой ситуации ожидаешь, что руководство клуба прислушается к своим игрокам. Но мне не отвечают. Я в футбольном клубе, а не в тюрьме".

В нынешнем сезоне Яремчук отметился тремя голами и ассистом в восьми поединках во всех турнирах.

Интерес к Роману приписывали Роме, но римляне уже арендовали у Реала Борху Майораля. Также писали о заинтересованности Болоньи, которая недавно прекратила попытки подписать Владислава Супрягу из Динамо.